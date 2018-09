Política Evangélicos são o principal “alvo” dos candidatos

O governador José Eliton (PSDB) tem apoio majoritário da Igreja Católica, mas busca também o voto dos evangélicos. No início do mês, esteve em culto da Igreja Videira e foi a Anápolis participar de reunião com os pastores da Assembleia de Deus. O encontro foi solicitado pelo ex-governador Marconi Perillo (PSDB).Eliton ainda conta com o apoio da cúpula da Igreja Mundia...