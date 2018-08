Política Eu e Haddad estamos prontos para vencer eleição em qualquer cenário, diz Manuela Deputada disse que a dupla está pronta para defender as ideais do ex-presidente Lula, que está preso, pelo País

O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) e a deputada gaúcha Manuela d'Ávila (PCdoB) afirmaram, em coletiva de imprensa nesta terça-feira (7) que estão prontos para andar pelo País e defender as ideias do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado na Lava Jato. Com a possibilidade de a candidatura de Lula ser impedida pela Justiça Eleitoral, Manuela afi...