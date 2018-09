Política Esfaqueador de Bolsonaro pode pegar até 20 anos de prisão Adelio Bispo atacou o candidato na tarde da quinta-feira (6) durante uma carreata em Juiz de Fora (MG)

O esfaqueador do candidato Jair Bolsonaro (PSL) pode pegar até 20 anos de prisão. Adelio Bispo foi indiciado pela Polícia Federal com base no artigo 20 da Lei de Segurança Nacional - a Lei 7.170/83 (Governo João Figueiredo, último general do regime militar) define os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social. Se processado e condenado, Bispo pode ...