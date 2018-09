Política Esfaqueador de Bolsonaro agiu por 'motivação política', diz PF A investigação indica que o ataque a Bolsonaro não teve um mandante; o agressor confessou o crime e disse ter agido sozinho; um segundo suspeito foi detido e acabou liberado já na madrugada desta sexta

O esfaqueador do candidato Jair Bolsonaro (PSL) à Presidência agiu por 'motivação política', segundo as primeiras investigações. Adélio Bispo, 40 anos, foi indiciado pela Polícia Federal com base na Lei de Segurança Nacional (Lei 7.170/1983).Bispo foi preso em flagrante nesta quinta, 6, após atingir Bolsonaro com uma facada no abdome, no centro de Juiz de Fora (MG). ...