Política Enquetes em redes sociais não têm valor científico e não valem como pesquisa eleitoral Levantamento de página 'Instituto de Pesquisa Oficial do Face' não representa opinião de toda a população

