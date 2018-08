Política 'Enganei vocês': Tiririca aparece em propaganda eleitoral e brinca sobre desistência da política Deputado federal pelo PR de São Paulo buscará em outubro seu 3° mandato seguido

O deputado federal Francisco Everardo Oliveira Silva, mais conhecido como Tiririca (PR-SP), apareceu em propaganda eleitoral gratuita na TV nesta sexta-feira (31) brincando com os telespectadores sobre o anúncio de sua retirada da política, feito no fim do ano passado. "Adivinha quem voltou? Duvido você adivinhar. Eu enganei você", diz o parlamentar, que fez fama e...