Política Em votação simbólica, DEM aprova apoio ao PSDB nas eleições presidenciais O apoio foi decidido por aclamação e contou com a presença do próprio Geraldo Alckmin

O DEM oficializou nesta quinta-feira (2), em convenção nacional, o apoio do partido à pré-candidatura do PSDB à Presidência, encabeçada por Geraldo Alckmin. O apoio foi decidido por aclamação, sem a necessidade de votação nominal, e aconteceu em Brasília, com a presença do próprio Alckmin. O ex-governador de São Paulo foi convidado a se sentar no centro da ban...