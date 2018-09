Política Em vídeo, Bolsonaro diz que deve ter alta até o final do mês; veja 'Má notícia a quem só restou torcer contra minha saúde e recuperação: nunca me senti tão feliz e bem', diz o candidato do PSL

O candidato à Presidência do PSL nas eleições 2018, Jair Bolsonaro, gravou um novo vídeo na manhã desta sexta-feira, 21. Sorrindo, ele agradece o apoio que tem recebido e diz que deve ter alta até o final do mês. "Nunca me senti tão bem em toda a minha vida. Meu muito obrigado a todos vocês. Até o final do mês, se Deus quiser, estarei de alta, ...