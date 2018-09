Política Em vídeo, Bolsonaro ataca PT e pesquisas

Na primeira aparição em um vídeo ao vivo desde que foi submetido a uma segunda cirurgia, o candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, atacou as pesquisas de opinião que apontam sua derrota no segundo turno e o crescimento do petista Fernando Haddad. Acamado, com aparência debilitada e chorando em vários trechos da transmissão, Bolsonaro levantou a possibilidade d...