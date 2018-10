Política Em uma cidade goiana, deu Haddad, Daniel e Lúcia Município localizado no nordeste goiano conhecido pelas belezas naturais viu os três ficarem em primeiro, fugindo do resultado visto no Estado

Cavalcante, cidade no nordeste goiano com cerca de 9,6 mil habitantes e 6,1 mil eleitores, teve um resultado bem diferente do que se viu em Goiás como um todo. O candidato a presidência Fernando Haddad (PT) seria eleito ainda no primeiro turno com 75,08% dos votos. Famoso pela comunidade Kalunga e pelas belezas da Chapada dos Veadeiros, o município viu o favorito na c...