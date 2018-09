Política Em propaganda na TV, PT afirma que vai recorrer da decisão do TSE que rejeitou candidatura de Lula O ex-presidente está preso em Curitiba desde abril

A propaganda dos presidenciáveis iniciou neste sábado (1º) no rádio e na televisão. Na tv, o Partido dos Trabalhadores (PT), ao contrário do que foi vinculado pela manhã, utilizou boa parte do tempo afirmando que irá recorrer da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que rejeitou o pedido de candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde a...