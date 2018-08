Política Em primeiro debate, candidatos focam em áreas básicas do Estado Perguntas e respostas de governadoriáveis são voltadas para educação, segurança e saúde

Nos dois primeiros blocos do debate entre os postulantes ao governo de Goiás, os cinco principais candidatos focaram nas áreas principais do Estado: educação, segurança e saúde. O foco foi dado principalmente pelos nomes de oposição, Daniel Vilela (MDB), Kátia Maria (PT), Ronaldo Caiado (DEM) e Weslei Garcia (PSOL), em críticas às ações do atual governo, representado pelo g...