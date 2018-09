Política Em novo vídeo, Temer direciona ataques a Haddad e defende reforma trabalhista O presidente ironizou, inclusive, a situação que vive o petista sem a definição de ser ou não o candidato à presidência pelo seu partido. Temer está irritado pelas críticas que seu governo vem recebendo nas campanhas

Dando continuidade à série de ataques que tem feito a seus detratores, o presidente da República, Michel Temer, publicou novo vídeo em suas redes sociais, desta vez com críticas ao ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, candidato a vice-presidente na chapa do PT. Temer ironiza a situação do petista, que deve assumir a cabeça da chapa porque o ex-presidente Luiz Inácio L...