Política Em negociação para aliança do Centrão, PRB veta apoio a Ciro O apoio ao pedetista já é admitido por integrantes das cúpulas do DEM, PP e Solidariedade

Em negociação com outros partidos do centrão para uma possível aliança na disputa presidencial, o PRB avisou que não há chances de a legenda apoiar o ex-ministro Ciro Gomes (PDT). O apoio ao pedetista já é admitido por integrantes das cúpulas do DEM, PP e Solidariedade, siglas que discutem junto com o PRB a possibilidade de apoiarem o mesmo candidato nas eleições deste a...