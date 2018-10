Política Em jogo, avatar de Bolsonaro espanca mulheres, negros e militantes de esquerda Game, que custa R$ 8,91, promete 'derrotar os males do comunismo num jogo politicamente incorreto'

Dois dias antes do primeiro turno das eleições 2018, a desenvolvedora de games BS Studio lançou o jogo Bolsomito 2k18 na plataforma Steam. No game, que custa R$ 8,91, o jogador com o avatar do candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, pode espancar feministas, gays, negros e militantes de esquerda. Veja ...