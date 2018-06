Política Em Goiânia, Daniel e Kátia sobem e Caiado tem 35% Veja dados estratificados por região na corrida ao governo estadual

Na capital, o senador Ronaldo Caiado (DEM) aparece com 35%, contra 10,2% do governador José Eliton (PSDB) e 6,8% tanto do deputado Daniel Vilela (MDB) quanto da professora Kátia Maria (PT) na segunda rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR. Na divisão da pesquisa por regiões, Caiado tem o maior porcentual no Noroeste (46,9%) e o menor no Entorno do Distrito Federal (32,4%...