Política Em Goiás, 12 partidos realizam convenções entre quinta e domingo; veja lista O prazo final para os partidos registrarem seus candidatos é às 19 horas do dia 15 de agosto

Pelo menos 12 partidos políticos vão realizar convenções entre esta quinta-feira (2) a domingo (5) em Goiás. Nos eventos, as legendas devem definir a formação de suas chapas e também a lista de candidatos a deputado. O prazo final para os partidos registrarem seus candidatos é às 19 horas do dia 15 de agosto. No dia seguinte, começa a propaganda eleitoral. De acordo...