Em Planaltina, Eles Reis (PTC), foi eleito prefeito com 43,76% dos votos válidos, em eleição suplementar realizada neste domingo (28). Pastor André (PRB) ficou em segundo lugar, com 40,75%, e Vilmar Popular (PPS), ficou em terceiro, com 13,25%. A cidade teve 1.670 votos brancos e 3.956 votos nulos. Ao todo, foram 9.715 abstenções.

Eleitos em 2016, o prefeito David Alves Teixeira Lima, conhecido como Dr. Davi, e Maria Aparecida dos Santos, a Pastora Cida, ambos do PROS, foram cassados porque, de acordo com ação do Ministério Público Eleitoral (MPE), ofereceram empregos em troca de votos.