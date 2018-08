Política Em debate, Marina reprime Bolsonaro por gestos de arma com criança feito em Goiás "O senhor não sabe o que é educar um filho. Ainda fica por aí ensinando crianças a empunhar armas", disse a candidata da Rede

Em um dos pontos altos do debate RedeTV/IstoÉ com os presidenciáveis, na noite desta sexta-feira (18), Marina Silva (Rede) e Jair Bolsonaro (PSL) ficaram frente a frente no centro do estúdio. Questionada sobre armamento no País, Marina Silva repreendeu Jair Bolsonaro sobre usar crianças em atos de sua pré-campanha e fazê-las indicar gestos que remetem às armas. "O sen...