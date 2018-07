Política Em carta, Josué recusa convite para ser vice, mas diz que apoiará Alckmin No entanto, empresário afirma que trabalhará pela vitória do tucano e que apoiá-lo é uma decisão "lúcida"

O empresário Josué Gomes, filho do ex-vice-presidente José Alencar, escreveu uma carta aos líderes dos partidos do Centrão - PP, PR, PRB, DEM e Solidariedade - nesta quinta-feira (26) em que recusa formalmente o convite de Geraldo Alckmin (PSDB) para ser vice em sua chapa. No entanto, Gomes afirma que trabalhará pela vitória do tucano e que apoiá-lo é uma decisão "lúcida". ...