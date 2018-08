Política Eleições em Pauta analisa números da pesquisa Serpes e início da campanha O programa, que é transmitido ao vivo pelo Facebook e site do POPULAR, contou nesta edição com a participação dos jornalistas de política Fabiana Pulcineli e Júlio Lacerda, e do editor do Giro, Caio Henrique Salgado

Com um cenário estável até o momento na corrida ao governo de Goiás, há expectativa sobre as movimentações dos candidatos e o impacto de uma campanha curta para reverter os números mostrados pela terceira rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR. Os dados da pesquisa para o Palácio e Senado, os registros de candidaturas e o início de campanha eleitoral foram os temas do E...