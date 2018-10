Política Eleições 2018: 'Eu não votei no 1º turno, tenho que votar no 2º turno?' Eleitores escolhem no domingo (28), o presidente e em alguns estados o governador e o prefeito

No próximo domingo (28), os brasileiros voltam as urnas para escolher o presidente e também o governador, nos locais que houver segundo turno, e prefeitos de 19 cidades, em eleições suplementares. O voto é obrigatório para brasileiros entre 18 e 70 anos e facultativo para analfabetos e jovens entre 16 e 18 anos. Entre as muitas dúvidas dos eleitores, uma delas é: "Eu...