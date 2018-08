Política 'Ela gritou comigo, me interrompeu', diz Bolsonaro sobre Marina Candidato do PSL negou que tenha sido grosseiro com a ex-senadora, que o pressionou após resposta sobre mulheres

O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, minimizou o embate que teve com a candidata Marina Silva (Rede) no debate desta sexta-feira, 17, na RedeTV. Ele negou que tenha sido grosseiro com a ex-senadora, que, insatisfeita com uma resposta de Bolsonaro sobre mulheres, criticou o posicionamento do deputado acerca da desigualdade salarial entre homens e...