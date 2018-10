Os candidatos Eduardo Leite (PSDB) e José Ivo Sartori (MDB) disputarão o segundo turno das eleições para o governo do Rio Grande do Sul, no dia 28 de outubro. Com 95,21% das urnas apuradas, Eduardo Leite obteve 35,52% dos votos válidos e o atual governador que tenta a reeleição, Ivo Sartori, obteve 31,4%%.

Acompanhe em tempo real a apuração das eleições 2018 pelo O POPULAR

O ex-ministro Miguel Rossetto (PT) ficou em terceiro lugar, com 17,67%. Os votos brancos somam 5,98% e os nulos, 6,76%. A abstenção ficou em 18,24%.