Aos 33 anos, Eduardo Leite (PSDB) foi eleito, neste domingo (28) de segundo turno, governador do Estado do Rio Grande do Sul e se tornará o mais jovem a exercer o cargo no País desde a redemocratização.

Ele venceu José Ivoti Sartori (MDB), atual governador que tentava a reeleição. Com 97,17% das urnas apuradas, Eduardo Leite aparece com 53,40%, enquanto o opositor tem 46,60%.