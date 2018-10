Política Edir Macedo processa Haddad por ter sido chamado de ‘fundamentalista charlatão' Alegando ter sido 'gravemente ofendido', líder e fundador da Igreja Universal do Reino de Deus entra na Justiça com ação indenizatória e pede à Procuradoria investigação criminal contra candidato do PT à Presidência por declarações do último dia 12

Inconformado por ter sido chamado por Fernando Haddad de ‘fundamentalista charlatão, com fome de dinheiro’, o bispo Edir Macedo, líder e fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, decidiu ir à Justiça e ao Ministério Público Federal contra o candidato do PT à Presidência. Por meio de seus advogados, Macedo despejou artilharia pesada contra o petista. Ele ingresou c...