Política Durante transmissão no Facebook, Bolsonaro questiona resultado das eleições Candidato à Presidência pelo PSL diz que irá ao TSE exigir explicações sobre problemas em urnas; para ele, falhas geraram segundo turno

O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, questionou os resultados do 1º turno das eleições 2018 na noite deste domingo (7). Em uma transmissão ao vivo feita por sua página oficial no Facebook, ele disse que "se tivéssemos confiança no voto eletrônico, já teríamos o voto do futuro Presidente da República decidido no dia de hoje". Acompanh...