Um segundo mesário sofreu um infarto e morreu durante o 2º turno das eleições para governador e presidente no estado do Rio de Janeiro. Pouco antes das 15h de hoje (28), a diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), Adriana Brandão, confirmou a informação. Pela manhã, um mesário também morreu no estado.

A segunda morte foi no Tijuca Tênis Clube, na zona norte do Rio, onde Andreia Cristina Duarte Gouveia passou mal e foi socorrida pela unidade de pronto atendimento do bairro. Ela era mesária da Seção 140, tinha 51 anos e sofreu um infarto.

Mais cedo, o TRE havia informado que o mesário João Carlos Félix, de 50 anos, também morreu vítima de um ataque cardíaco. Ele trabalhava na 156ª zona eleitoral, localizada no Centro Federal de Educação Tecnológica de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Prisão

Segundo o TRE-RJ, a eleição no estado do Rio de Janeiro teve quatro pessoas presas por crimes eleitorais. Três prisões foram em Aperibé, cidade do interior fluminense em que ocorre também eleição suplementar para prefeito.

A quarta prisão foi em Miguel Pereira, outra cidade do interior do estado do Rio. Entre os motivos das prisões estão boca de urna, divulgação de propaganda eleitoral e compra de voto.

Segundo o Tribunal, 404 urnas foram substituídas no estado até o momento, cerca de metade delas na cidade do Rio de Janeiro.