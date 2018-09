Política Doações do próprio bolso têm 4 goianos Entre os nomes que mais injetaram recursos pessoais estão Meirelles e três candidatos que buscam cadeira no Congresso Nacional

O empresário Glaustin da Fokus (PSC), que disputa a primeira eleição para deputado federal, o deputado estadual José Nelto (Podemos), que tenta vaga na Câmara Federal, e o senador Wilder Morais (DEM), candidato à reeleição, estão no ranking dos 20 candidatos do País que mais aplicaram recursos do próprio bolso em suas campanhas eleitorais até agora. Os dados são do Tr...