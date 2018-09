Política "Disputo em função do reconhecimento do meu trabalho", diz Lúcia Vânia Pessebista, que tenta o terceiro mandato, foi a quinta candidata ao Senado sabatinada pelo POPULAR

"Disputo muito em função do reconhecimento do meu trabalho. Isso tem sido apontado em todas as pesquisas". A fala é da senadora Lúcia Vânia (PSB), que disputa a reeleição e foi a quinta entrevistada da série de sabatinas feita pelo POPULAR e rádio CBN Goiânia com os candidatos ao Senado. A pessebista disputa a reeleição pela segunda vez. Ainda nesta segunda-feira (...