Em evidência no discurso dos candidatos à Presidência da República Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL), a religião assumiu mais uma vez papel preponderante na eleição. Tanto que o bordão “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos” dá nome a coligação de Bolsonaro e o candidato teve o respaldo de líderes religiosos como Edir Macedo, da Igreja Universal; Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, além de figuras importantes da Igreja Católica, como o arcebispo do Rio, dom Orani Tempesta.

E do outro lado, Haddad também buscou, ao longo da campanha, o apoio de representantes religiosos e abordar os temas levantados pelas igrejas. Valores cristãos, família, aborto e ideologia de gênero foram alguns dos assuntos que protagonizaram discussões entre os candidatos, aliados e apoiadores.

Cientista político e professor na Universidade Federal de Goiás (UFG), Pedro Célio afirma que a evidência do discurso religioso dentro da política não é uma novidade. “Parece que o ápice é o presente, mas já aconteceu antes. Na disputa para Presidência entre Dilma e Serra, em 2010, o tema já era bem forte”, diz.

Para o professor, o discurso religioso é um “componente da onda conservadora”. “Significa que a sociedade tem dificuldade de se modernizar e o Estado não consegue se afirmar como laico. Os políticos exploram essa vocação da população de misturar a religião com as outras partes da vida”, afirma Pedro Célio.

Ele afirma que a administração da religiosidade popular gera instituições, com interesse e poder dentro da sociedade. “Dentro da eleição, esse grupo atua como uma articulação a mais, com vertente conservadora. Mas não é um comportamento exclusivo do Brasil, é mundial”, diz. Neste cenário, Pedro Célio avalia que a sociedade usa o ponto máximo da democracia, que é a eleição, e traz com ele um elemento de esfera pessoal, que, na visão dele, é pessoal: a religião.

Valmor da Silva, teólogo e professor do núcleo de pós-graduação em Ciência da Religião da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), afirma que o momento de apelo a valores conservadores e insatisfação em relação a temas como segurança e corrupção colaboraram para o cenário que se formou em torno da religião. “Acredito que existe manipulação dos dois lados em relação ao uso de Deus, Jesus Cristo e também de passagens bíblicas. Os políticos sabem disso. A religião toca a consciência das pessoas, no que há de mais íntimo. Se você atinge a consciência religiosa, você domina”, diz.

APROPRIAÇÃO

Pesquisa Ibope encomendada pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI) mostrou que 79% dos brasileiros concordam totalmente ou em parte que é importante que o candidato a presidente acredite em Deus. E, como nos três últimos levantamentos realizados pelo Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o crescimento dos evangélicos no País foi o maior entre os grupos, de 13%, os assuntos afeitos ao segmento tem promovido as maiores repercussões.

Teólogo e mestre em Filosofia Política, Wagno Oliveira de Souza, professor de Ética e Filosofia na Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) e pastor na Assembleia de Deus do Jardim Goiás, afirma que os candidatos se apropriam do discurso religioso, mas tendo como finalidade o voto. “Existe um discurso de valorização da família, de condenação da ideologia de gênero e desgosto em diversas áreas. Argumentos que estão sendo usados pela direita, mas seria discurso da esquerda, se fosse conveniente”, diz.

De acordo com Wagno, o comportamento repete as características do chamado “populismo”. “Da mesma forma, o discurso que valorizam determinados princípios e convicções têm atraído os evangélicos. É um comportamento carismático, que hoje é usado pelo Bolsonaro. Mas sabemos que o Lula foi o campeão do carisma. É possível que, se ele estivesse disputando a eleição, estaria liderando as pesquisas”, diz o teólogo.

Professor do departamento de Ciência da Religião da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), João Décio Passos afirma que a relação direta ou indireta entre religião e poderes políticos sempre existiu, mesmo que a evidência seja maior em regimes teocráticos do que no Estado laico moderno. “Algumas pessoas acreditam que falar em Deus já resolve o problema. Para elas, ser contra o aborto, por exemplo, é tão importante que todos os outros pontos são relativizados”, explica.

Reações

Os especialistas consultados pela reportagem têm pontos de vista diferentes em relação às consequências da influência da religião na eleição deste ano. Para Pedro Célio, o clima de radicalização vai continuar até o início do mandato do novo presidente. Já Wagno Oliveira afirma que a situação é circunstancial e não deve durar além da disputa eleitoral.

João Décio avalia que a reação vai depender do vencedor. “Se for o Bolsonaro, acredito que entraremos em uma fase de polarização religiosa rigorosa. Pode ser que as pessoas que estão com ele acreditem que o candidato conseguirá colocar Deus acima de tudo na vida de qualquer pessoa. Por outro lado, ele também deve enfrentar uma resistência crítica imediata de alas de protestantismo e também da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil”, afirma o teólogo.