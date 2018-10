Política 'Diretor do Ibope tem o direito de ter a opinião dele', diz Haddad O presidente do Ibope, Carlos Augusto Montenegro, disse hoje, mais cedo, que somente um "tsunami" pode fazer Jair Bolsonaro (PSL) não ser eleito

O candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, minimizou nesta quinta-feira, 25, no Recife, as declarações dadas mais cedo pelo presidente do Ibope, Carlos Augusto Montenegro, para quem somente um "tsunami" pode fazer Jair Bolsonaro (PSL) não ser eleito no próximo domingo. "O diretor do Ibope tem o direito de ter a opinião dele, assim com o dir...