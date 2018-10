Política Direito a folgas para quem é convocado na eleição também vale para o segundo turno Todo trabalhador tem direito ao descanso pelo dobro do tempo à disposição da Justiça Eleitoral

Mesários, secretários e presidentes que forem convocadas para trabalhar nas seções eleitorais no próximo domingo (28), quando acontece o segundo turno das Eleições 2018, continuam com o direito a dois dias de folga para cada dia em que ficar à disposição da Justiça Eleitoral. Portanto, quem esteve no treinamento e comparecer no dia da votação pode tirar quatro dias d...