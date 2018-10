Política Diplomação é o próximo passo para os candidatos eleitos O dia 19 de dezembro é o prazo final para a diplomação

Indispensável para a posse dos candidatos eleitos, a diplomação é o próximo passo para que eles assumam os cargos que disputaram. O dia 19 de dezembro é o prazo final para a diplomação, último ato do processo eleitoral que legitima o candidato a tomar posse no cargo para o qual foi eleito. Veja como foram os votos na sua cidade para presidente, governador, senador e deputados no 1º t...