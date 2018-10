Diego Rosa Nunes, do MDB, foi eleito prefeito de Davinópolis com 54,17% dos votos válidos, em eleição suplementar realizada neste domingo (28). Os eleitores do município registraram o voto para prefeito após a escolha para presidente da República.

O adversário de Diego, Wilker Ferreira da Silva (PR), recebeu 45,83% dos votos válidos. O município registrou 367 abstenções, 10 votos brancos e 76 votos nulos.

Em Davinópolis, a eleição suplementar aconteceu porque Robson Luiz Ferreira Gomes (PR), prefeito eleito em 2016, foi cassado sob acusação de condutas vedadas a agentes públicos em campanha eleitoral, abuso do poder político e de autoridade e doação de lotes e materiais de construção em troca de votos. O vice-prefeito, Rony Felix Rodovalho (PSDB), não foi responsabilizado, mas teve o mandato cassado por causa da unicidade da chapa.