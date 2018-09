Política Denúncia de racismo contra Bolsonaro volta à pauta no STF Julgamento foi iniciado em 28 de agosto, quando foi interrompido por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. O placar ficou em 2 a 2

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) deve retomar nesta terça-feira (11) o julgamento sobre o recebimento de uma denúncia de racismo da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Jair Bolsonaro, candidato do PSL à Presidência. O julgamento foi iniciado em 28 de agosto, quando foi interrompido por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes...