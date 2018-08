Política Democrata sobe em 2º turno Caiado amplia vantagem sobre adversários em possível 2ª fase da disputa, alcançando quase a metade das intenções de voto; emedebista vence tucano em simulação

O senador Ronaldo Caiado (DEM) ampliou o índice de intenções de voto nas simulações de segundo turno para as eleições ao governo de Goiás na terceira rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR, aparecendo com quase metade dos votos tanto contra o governador José Eliton (PSDB) quanto no páreo com o deputado federal Daniel Vilela (MDB).A pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 10...