Política Democracia não é regime em que 'meu lado ganha sempre', diz Barroso após afirmação de Bolsonaro Em entrevista nesta sexta-feira (28), o candidato do PSL à Presidência chegou a dizer que não aceitaria o resultado se ele não saísse vitorioso

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), saiu em defesa do resultado das eleições no Brasil neste ano e vê isso como um dos compromissos principais para se garantir a estabilidade institucional. "Quem ganha, leva. Democracia não é regime de governo em que meu lado ganha sempre. Democracia é regime de governo em que a divergência é absorvida e...