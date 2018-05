Política Demóstenes Torres espera apoio do PROS e Solidariedade Pré-candidato ao Senado, o procurador de Justiça licenciado afirma que aliança deve ser oficializada nos próximos dias

O pré-candidato ao Senado Demóstenes Torres (PTB) espera receber o apoio do Solidariedade e do PROS nos próximos dias. Segundo Demóstenes, a conversa com a liderança destes partidos já avançou e a aliança deve ser oficializada em breve. “Estou conversando com prefeitos e deputados. A expectativa é unir e tomar decisões finais com conjunto”, disse o pré-candidato. Presidente nacion...