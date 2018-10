Política Delegado Waldir é o candidato do partido de Bolsonaro mais bem votado para a Câmara dos Deputados Deputado goiano conseguiu a reeleição com praticamente o mesmo número de votos de 2014 e porcentualmente foi o candidato do PSL mais bem colocado no País

A votação do Delegado Waldir (PSL) em Goiás o colocou, proporcionalmente em relação ao número total de votos válidos no Estado, como o 11º mais bem votado de todo o Brasil. Ele ficou com 9,05% dos votos válidos em Goiás, um porcentual acima de outros campeões de voto, como Eduardo Bolsonaro (PSL) em São Paulo. Em número absoluto de votos, ele ficou em 13º de um total d...