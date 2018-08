Política Defesa de Lula diz que ele tem direito a horário eleitoral Horário eleitoral começa nesta sexta-feira (31)

A advogada Maria Claudia Bucchianeri, que integra a defesa do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), disse nesta quinta-feira (30) que a legislação é clara e garante ao petista a participação no horário eleitoral no rádio e na televisão enquanto sua candidatura estiver sendo questionada judicialmente. O horário e...