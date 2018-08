Política Defesa de Lula desiste de processo no STF que iria analisar pedido de liberdade Estratégia de ex-presidente, condenado e preso na Operação Lava Jato, é evitar que o Supremo discuta sobre a questão de inelegibilidade antes do Tribunal Superior Eleitoral, onde é feito o registro de candidatura

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), preso e condenado na Lava Jato, desistiu do processo no Supremo Tribunal Federal (STF) que discutiria seu pedido de liberdade e possivelmente sua condição para disputar a presidência da República. Lula foi lançado como candidato do PT. O pedido foi direcionado ao relator do processo, Edson Fachin, que ficará r...