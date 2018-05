Política Debate da TV Anhanguera com governadoriáveis será em 2 de outubro Emissora reuniu representantes de partidos para definir datas de debates e entrevistas

A TV Anhnaguera reuniu representantes dos partidos na semana passada para acertar as datas das entrevistas e do debate com os candidatos ao governo de Goiás. O debate será no dia 2 de outubro, na terça-feira anterior às eleições, após a novela das 21h. Jás as entrevistas serão realizadas no JA 1º edição ao longo da semana de 27 de agosto. Caso haja segundo turno,...