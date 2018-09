Política De hospital, Bolsonaro divulga vídeo ao lado de ator Carlos Vereza visitou o candidato no hospital Albert Einstein

O candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) divulgou um vídeo nas redes sociais em que aparece ao lado do ator Carlos Vereza, que o visitou no hospital Albert Einstein, onde o presidenciável está internado. Enquanto outros artistas fazem campanha contra Bolsonaro na internet, mobilizando a expressão #EleNão para pedir que eleitores não votem no candidato do PSL, Ver...