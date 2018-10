Política Datafolha divulga primeira pesquisa entre Bolsonaro e Haddad no segundo turno No primeiro turno Bolsonaro teve 46% dos votos válidos e Haddad, 29%.

A primeira pesquisa do Datafolha para o segundo turno das eleições para presidente mostram Jair Bolsonaro (PSL) com 58% dos votos válidos, 16 pontos a mais que Fernando Haddad (PT), que aparece com a preferência de 42% dos entrevistados. O resultado não leva em conta os votos branco e nulo, e também exclui os indecisos.