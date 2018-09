Política Daniel Vilela critica administração das OSs: “Goiás hoje gasta muito e gasta mal” Candidato do MDB afirma que defende o modelo das Organizações Sociais de Saúde (OSS), porém não acredita nas que estão atuando no Estado

Candidato do MDB ao governo de Goiás, Daniel Vilela (MDB) participou da sabatina da TV Anhanguera nesta quarta-feira (12) e fez duras críticas a atual gestão do Estado: “Goiás hoje gasta muito e gasta mal”. O discurso da campanha do emedebista tem insistido no corte de gastos desnecessários. No entanto, Daniel foi apontado como um dos deputados que mais gastou recurs...