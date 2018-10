Daniel Vilela (MDB) ficou em segundo lugar na disputa pelo governo do Estado de Goiás, derrotado por Ronaldo Caiado (DEM), que venceu no primeiro turno com 59,7% dos votos. Para o emedebista, o resultado dessa disputa se deve ao crescimento do conservadorismo no País.

“Acredito que a eleição no Estado tenha sofrido o impacto do cenário nacional. Estamos em um cenário que favoreceu a chamada extrema direita”, disse. “Claro que precisamos de fazer uma análise mais aprofundada [sobre o motivo da derrota], mas tivemos um projeto sem dúvida alguma vitorioso”, completou.

Apesar de ter desejado sorte a Ronaldo Caiado, Daniel disse que “faltou uma cobrança por parte da população por projetos”. “Ele não ganhou em razão das propostas apresentadas”, ponderou.

Sobre seu próprio futuro e o do MDB goiano, Daniel disse que tudo vai ser discutido com os deputados que forem eleitos, em busca da maior unidade possível. Ele também negou que já esteja cogitando assumir alguma secretaria na próxima gestão estadual, ressaltando que esse tipo de decisão vai depender de deliberações.