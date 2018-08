Política Daniel Vilela chega à convenção sem vice Candidato afirma que decisão será tomada até este domingo à noite

O candidato ao governo de Goiás pelo MDB, Daniel Vilela, chegou à convenção estadual do partido neste sábado (4) sem vice definido. Segundo Daniel, a decisão depende “de conversas com outros partidos que vão acontecer até domingo à noite”. Segundo o candidato, há possibilidade de a vaga ser preenchida por um nome do PP, mas “o diálogo continua também com outras legend...