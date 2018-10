Política Criar notícia falsa sobre as urnas eletrônicas é crime, diz Jungmann Ministro da Segurança defende punição para quem produz fake news

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse hoje (10) que a produção de notícias falsas sobre o sistema de urna eletrônica é crime de falsidade ideológica e deve ser punido. Jungmann quer se encontrar ainda esta semana com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Rosa Weber, para tratar do problema de divulgação de notícias falsas durante o período e...