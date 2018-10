Com 81,01% das urnas apuradas, o candidato Coronel Marcos Rocha (PSL) está matematicamente eleito governador de Rondônia com 65,83% dos votos válidos. Expedito Junior (PSDB) tem 34,17%. Os votos brancos somam 2,39% e os nulos, 7,09%. Até às 19h20, a abstenção registrada é 25,08%.

Coronel Marcos Rocha foi o segundo colocado na disputa para o governo do estado e ficou com 23,99% dos votos no primeiro turno. Coronel reformado da Polícia Militar, disputou sua primeira eleição, filiado ao partido de Jair Bolsonaro, eleito presidente neste domingo. Foi secretário estadual de Justiça, no governo de Confúcio Moura, e enfrentou a resistência de agentes socioeducativos, porque não estava fornecendo água para os trabalhadores. Também foi secretário municipal de Educação de Porto Velho.